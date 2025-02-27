Защитник Зуб вспомнил, как вызвал недовольство Знарка

Защитник «Оттавы» Артем Зуб в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о поворотном моменте в своей карьере — переходе из «Амура» в СКА, который тогда возглавлял Олег Знарок.

— Насколько сложно воспитать в себе такое бесстрашие к этим броскам, когда в тебя будто камень летит?

— Работа такая! У меня был случай, который многому научил. Когда играл в СКА у Олега Знарка, был домашний матч с «Сочи». Мы проиграли вбрасывание, у них игрок бросил издали. Я стоял на линии броска, но дистанция была дальней, сверху круга, и вероятность того, что оттуда зайдет прямым, была мала. Поэтому я в моменте принял решение открыть обзор вратарю, чтобы ему легче было поймать шайбу. Но вышло так, что игрок соперника криво бросил, шайба попала мне в ногу, а от нее — в ворота.

Знарок был очень недоволен. Говорил, что я отошел и якобы забоялся, хотя такого никогда не было. Возмущался: «Еще раз так сделаешь...» Разговор был тяжелый. Мои аргументы не действовали, и мне было неприятно, что тренер даже так подумал. И с тех пор я решил, что пусть шайба от меня залетит, но всегда буду стараться принять ее на себя.