Защитник «Йокерита» Лехтонен покинул клуб

Защитник «Йокерита» Микко Лехтонен покинул финский клуб. Стороны расторгли контракт, сообщает Twitter КХЛ.

Ранее финские СМИ сообщали, что к 26-летнему финну есть интерес в Северной Америке. Сам игрок также хотел бы попробовать свои силы в НХЛ.

В минувшем сезоне Лехтонен дебютировал в КХЛ и стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи. В шести матчах плей-офф в активе защитника 4 (1+3) очка.