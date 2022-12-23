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Сегодня, 18:39

Защитник Ярош покинул «Авангард» по личным причинам

Иван Шитик
Корреспондент
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Кристиан Ярош.
Фото ХК «Авангард»

Агент Алеша Пилко, представляющий интерес защитника Кристиана Яроша, написал, что хоккеист покинул «Авангард» по семейным причинам.

Хоккеист подписал контракт о омским клубом на год перед стартом сезона.

В этом регулярном чемпионате 26-летний словак провел 24 матча, в которых набрал 9 (3+6) очков.

В прошлом сезоне он выступал за «Нью-Джерси», в составе которого провел 11 матчей. Всего в НХЛ Ярош провел 94 матча, в которых набрал 14 (1+13) очков.

ХК Авангард
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