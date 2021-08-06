Защитник Возовик находится на просмотре в «Торпедо»
16:23
«Торпедо» на официальном сайте сообщило, что к клубу присоединился защитник московского «Динамо» Дмитрий Возовик. Он находится на просмотре в нижегородском клубе.
24-летний россиянин ранее выступал в «Атланте», «Ладе» и «Динамо». Большую часть карьеры хоккеист провел в ВХЛ, успев сыграть в 213 матчах, в которых набрал 67 (16+51) очков при показателе полезности «+24».
Дополнительная информация:
https://www.hctorpedo.ru/16998-dmitrij-vozovik-na-prosmotre-v-torpedo.html
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