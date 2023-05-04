Защитник Воробьев перешел в «Автомобилист»

Защитник Кирилл Воробьев заключил контракт с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение игрока с клубом рассчитано на два года.

Ранее 28-летний Воробьев расторг контракт с «Нефтехимиком». В прошедшем сезоне россиянин набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата.