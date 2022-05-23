Защитник Волгин продолжит карьеру в «Витязе»

Защитник Алексей Волгин пополнил состав «Витязя», сообщает сайт клуба.

В сезоне-2021/22 в КХЛ Волгин играл за «Амур».

Во второй половине минувшего чемпионата защитник выступал в Словакии за ХК «Кошице», где провел 22 матча. Дорогу в финал этому клубу в седьмом матче полуфинальной серии преградил будущий чемпион ХК «Слован».