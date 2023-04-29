Защитник Волгин подпишет контракт с «Амуром»

Как стало известно «СЭ», защитник Алексей Волгин после открытия рынка свободных агентов подпишет контракт с «Амуром».

В сезоне-2022/23 Волгин выступал за «Витязь» и набрал 29 (5+24) очков в 64 матчах.

Ранее «Амур» продлил контракт с защитником Елисеем Минаевым.