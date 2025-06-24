Защитник «Витязя» Стюарт перейдет в «Салават Юлаев»

Как стало известно «СЭ», «Витязь» продал канадского защитника Дина Стюарта в «Салават Юлаев».

Сумма компенсации составила 5 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 27-летний канадец провел 52 матча в КХЛ, в которых набрал 15 (5+10) очков.