Защитник «Витязя» Рой оштрафован за контакт с арбитром во время потасовки

Защитник «Витязя» Джереми Рой получил денежный штраф за контакт с арбитром во время потасовки в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива» (0:4).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменения наказание, наложенное на защитника «Витязя» Джереми Роя по п.3.9 ст.28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Упорствует в попытке продолжить драку или оказывает сопротивление линейному арбитру»), и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в заявлении КХЛ.

«Локомотив» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 7 марта на домашней площадке «Витязя» в Балашихе.