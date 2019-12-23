Защитник «Витязя» Головков дисквалифицирован на три матча

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и ЦСКА (1:6), сообщает официальный сайт лиги.

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Витязя» Игоря Головкова по п.1.32. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Мешает или наносит вред проведению игры), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу, — говорится в сообщении.

На 52-й минуте матча Головков получил 20-минутный дисциплинарный штраф. Он облил водой лайнсмена.