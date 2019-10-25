Защитник «Витязя» Ержабек дисквалифицирован на один матч за удар соперника клюшкой

Защитник «Витязя» Якуб Ержабек дисквалифицирован на один матч и оштрафован за удар соперника клюшкой в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым», информирует официальный сайт КХЛ.

На основании представленных материалов спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наложить на игрока наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой») — дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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