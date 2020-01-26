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Защитник «Витязя» дисквалифицирован на пять матчей за толчок судьи

17:05
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел спорные эпизоды последних матчей и вынес решения о дисквалификации игроков, сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов было принято решение дисквалифицировать на пять матчей защитника «Витязя» Якуба Ержабека и подвергнуть хоккеиста денежному штрафу за толчок арбитра во встрече регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:5).

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/26/465251.html

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