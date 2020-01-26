Защитник «Витязя» дисквалифицирован на пять матчей за толчок судьи

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел спорные эпизоды последних матчей и вынес решения о дисквалификации игроков, сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов было принято решение дисквалифицировать на пять матчей защитника «Витязя» Якуба Ержабека и подвергнуть хоккеиста денежному штрафу за толчок арбитра во встрече регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:5).