Защитник «Витязя» дисквалифицирован на пять матчей за толчок судьи
17:05
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел спорные эпизоды последних матчей и вынес решения о дисквалификации игроков, сообщает официальный сайт лиги.
На основании представленных материалов было принято решение дисквалифицировать на пять матчей защитника «Витязя» Якуба Ержабека и подвергнуть хоккеиста денежному штрафу за толчок арбитра во встрече регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:5).
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