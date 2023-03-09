Бусыгин о поражении от «Локомотива»: «Удалениями подвел «Витязь»

Защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин подвел итоги четвертого матча серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:3).

«Достаточно хорошо мы играли, агрессивно. Чуть-чуть нам не хватило дожать. Пару раз ошиблись и получили гол. А так могли забирать игру. И счет в серии был бы совсем другой. Неудовлетворительно оцениваю для себя этот матч. Этими удалениями подвел команду. Но молодцы ребята, что перевели игру в овертайм. И там мы должны были побеждать. Но не получилось. Ничего — на выезде заберем свою игру», — приводит слова Бусыгина «Известия».

Счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет сегодня, 9 марта в Ярославле и начнется в 19:30 мск.