Защитник Виктор Сведберг покидает ЦСКА
17:04
Защитник Виктор Сведберг покидает хоккейный ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.
Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Сведберг перешел в ЦСКА из «Барыса» в июне 2021 года. В текущем сезоне 30-летний защитник провел 33 встречи за команду, в которых набрал 3 (2+1) очка.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/viktor_svedberg_pokidaet_tsska/
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