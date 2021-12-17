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Защитник Виктор Сведберг покидает ЦСКА

17:04
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Защитник Виктор Сведберг покидает хоккейный ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Сведберг перешел в ЦСКА из «Барыса» в июне 2021 года. В текущем сезоне 30-летний защитник провел 33 встречи за команду, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/viktor_svedberg_pokidaet_tsska/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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