Защитник Виктор Сведберг покидает ЦСКА

Защитник Виктор Сведберг покидает хоккейный ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Сведберг перешел в ЦСКА из «Барыса» в июне 2021 года. В текущем сезоне 30-летний защитник провел 33 встречи за команду, в которых набрал 3 (2+1) очка.