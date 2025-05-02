Телегин о третьей победе над «Динамо»: «Надо не расслабляться и закончить все в воскресенье»

Защитник «Трактора» Сергей Телегин поделился впечатлениями после победы над «Динамо» (3:2 OT) в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.

— Игра была под вашим контролем. Почему не получилось решить раньше?

— Реализация нас подводила. Моменты были очень хорошие. Нас много вытащил Зак. Мы старались, давили и не отходили от своей игры на протяжении всего матча.

— Такое минимальное количество удалений во всей серии. Это такая линия судейства? Или осознание того, что у соперника крутая бригада большинства?

— Можно так целый сезон говорить про судейство, а я потом без зарплаты останусь. По сравнению с предыдущими сериями они сейчас дают играть.

— Вам так нравится больше играть?

— Да. Мне нравится побеждать. Лучше играть, когда ты не удаляешься, а соперник это делает.

— В чем вы лучше «Динамо»?

— Рано об этом говорить. Важный шажочек остался.

— Как не расслабиться и закончить в воскресенье?

— Никак. Просто не расслабляться и закончить все в воскресенье. (Улыбается.)

«Трактор» увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертый матч пройдет в Москве 4 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.