«Вера в победу была с первой до последней минуты». Сергей Телегин о пятом матче серии с «Салаватом»

Сергей Телегин заявил, что «Трактор» верил в победу над «Салаватом» с первой до последней минуты матча

Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал победу над «Салаватом» (2:1) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2022.

— Равная игра была с первой до последней минуты. Слава богу, что побелили. Отлично держались. Хорошая, боевая игра плей-офф.

— Анвар Гатиятулин сказал, что не хватило эмоций в начале матча после победы 7:1 в Уфе.

— Не сказать прям так, но все равно усталость матч за матчем накладывалась. У нас есть медперсонал, который нам помогает восстанавливаться. Просто игра поменялась.

Вера в победу была с первой до последней минуты у каждого игрока. Друг друга подбадривали в каждой смене, — приводит слова Телегина сайт «Трактора».

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу челябинской команды. Шестая игра пройдет в Уфе 27 марта.