Телегин — о поражении от «Магнитки»: «Нахватал удалений в первом периоде. Подставил ребят»
Защитник «Трактора» Сергей Телегин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал причины поражения от «Металлурга» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Положительные впечатления от матча — только концовка третьего периода, когда мы начали догонять, — сказал Телегин. — В первом периоде я сыграл безобразно. Второй — тоже провел не лучшим образом. Надо было упрощать игру. Буду исправляться.
— В чем видите причины ошибок? Усталость, эмоции?
— Назвал бы это самоуверенностью. Местами пытаюсь чересчур что-то изобразить, когда надо упростить игру.
— Что случилось во втором периоде, когда «Трактор» много времени провел в своей зоне, а «Металлург» забил два гола?
— Надо было играть проще и упростить выход из зоны. Знали, что соперник постоянно идет в давление. Помню момент, когда Лайпсик или Майе заезжал в зону. Он посмотрел, а партнеров не было. Так он развернулся, доехал обратно до красной линии, сделал «улитку» и поехал снова в атаку, когда партнеры подключились. Нам надо поработать над глубиной в зоне атаки.
— Что помогло «Трактору» отыграть две шайбы в третьем периоде? Может быть, тренерская речь в раздевалке?
— Безусловно. Мы и сами понимали, что нельзя так проводить два периода. Я в первом периоде еще и нахватал удалений. Подставил ребят. Плохая игра для меня.
— Но у вас сегодня голевая передача.
— Да, но голевая — это хорошо, когда побеждаешь, а так толку от нее нет.
«Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 37 очков. Команда из Челябинска занимает 9-е место (21 очко).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|23
|21
|2
|43
|2
|ЦСКА
|22
|15
|7
|33
|3
|Локомотив
|23
|14
|9
|31
|4
|Динамо М
|23
|14
|9
|31
|5
|Торпедо
|23
|14
|9
|29
|6
|Спартак
|24
|11
|13
|27
|7
|Витязь
|23
|11
|12
|27
|8
|Северсталь
|24
|9
|15
|23
|9
|Динамо Мн
|23
|9
|14
|22
|10
|Куньлунь
|25
|9
|16
|21
|11
|Сочи
|21
|3
|18
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|31
|3
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|31
|4
|Сибирь
|24
|13
|11
|28
|5
|Адмирал
|23
|11
|12
|25
|6
|Барыс
|24
|11
|13
|23
|7
|Ак Барс
|22
|9
|13
|22
|8
|Авангард
|23
|9
|14
|21
|9
|Трактор
|24
|9
|15
|21
|10
|Нефтехимик
|23
|9
|14
|19
|11
|Амур
|22
|7
|15
|18
|28.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|0 : 1 ОТ
|28.10
|17:00
|
Металлург – Трактор
|4 : 3
|28.10
|19:00
|
Куньлунь – Нефтехимик
|4 : 3
|28.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|2 : 0
|28.10
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -