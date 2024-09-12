Американский защитник «Трактора»: «В США в продуктах консерванты, в России ты наслаждаешься едой»
Американский защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер сравнил качество продуктов в США и России.
«Качество продуктов высокое, конечно. В США принято делать покупки на неделю вперед минимум, и, конечно, в продуктах еще и есть консерванты. Тут же если не съесть что-то быстро, то оно пропадет за пару дней. И я, и моя жена ценим качественные продукты. Тут даже у молока вкус другой, у фруктов и овощей вкус тоже отличается в лучшую сторону, ты в прямом смысле наслаждаешься едой», — цитирует Кэмпфера Metaratings.ru.
Кэмпфер перешел в «Трактор» минувшим летом. Ранее в карьере 35-летний хоккеист имел опыт выступлений в НХЛ за такие команды, как: «Бостон», «Миннесота», «Флорида» и «Рейнджерс».
В КХЛ Кэмпфер играл за «Ак Барс» в сезоне-2021/22. Тогда защитник провел 52 матча в составе казанцев, отметившись 13 голами и 21 результативной передачей.
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