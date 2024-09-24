Защитник «Трактора» Карпухин: «Предлагал Беляеву скинуть перчатки, он отказался»
Защитник «Трактора» Илья Карпухин рассказал о конфликте с форвардом «Спартака» Александром Беляевым.
23 сентября челябинцы уступили красно-белым (2:3 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Игровой момент. Предложил ему выплеснуть эмоции, он отказался. Потом он побежал на меня сломя голову, скажем так, убивать. Я сыграл на противоходе, он пролетел мимо. Предложил ему скинуть перчатки, он не согласился. Судья трактовал это как блокировку с моей стороны. Я подъехал и спасибо, что он разъяснил. Сказал мне, что он должен был как-то реагировать, потому что я схватил игрока «Спартака». Судье виднее», — приводит «РБ Спорт» слова Карпухина.
«Трактор» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 10 очками в 7 матчах. Команда проведет следующую игру 25 сентября дома против «Салавата Юлаева».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|8
|5
|3
|11
|2
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|3
|Трактор
|7
|4
|3
|10
|4
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|5
|Адмирал
|6
|4
|2
|9
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|7
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|8
|Авангард
|8
|3
|5
|7
|9
|Металлург Мг
|8
|3
|5
|6
|10
|Лада
|7
|2
|5
|5
|11
|Амур
|6
|2
|4
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|6
|2
|13
|2
|СКА
|8
|5
|3
|11
|3
|Спартак
|7
|5
|2
|11
|4
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|10
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Динамо М
|8
|3
|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|6
|2
|4
|4
|24.09
|12:00
|
Амур – ЦСКА
|- : -
|24.09
|12:30
|
Адмирал – Витязь
|- : -
|24.09
|15:30
|
Сибирь – Сочи
|- : -
|24.09
|17:00
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|24.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|24.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -