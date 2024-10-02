Защитник «Трактора» Карпухин о победе над «Спартаком»: «Сыграли нормально, но можем лучше»
Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Спартак» — хорошая, организованная команда, с которой тяжело играть. Мы владели преимуществом и первый пропущенный гол не совсем вытекал из игры. В целом равная игра. В серии буллитов Ткачев забил, Фукале отбил, Шабанов забил — это три игрока, которые за минуту изменили настроение всего Челябинска. Игра перевернулась, и мы победили.
Мы сыграли нормально, но можно лучше. Понимаем, что есть над чем работать. По содержанию игры — хорошо, но в пропущенных шайбах не нужно допускать таких ошибок. На этом не надо зацикливаться, у нас память одного дня — сыграли игру, победили и забыли. Спасибо сопернику, что он указал на наши ошибки, чтобы в следующей игре уже не допускали их", — приводит «РБ Спорт» слова Карпухина.
«Трактор» с 14 очками в 10 матчах занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|19
|2
|Спартак
|10
|7
|3
|16
|3
|ЦСКА
|11
|6
|5
|15
|4
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|5
|СКА
|10
|6
|4
|13
|6
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|9
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|10
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|11
|Сочи
|10
|3
|7
|6
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Трактор
|10
|6
|4
|14
|4
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|5
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|6
|Адмирал
|9
|5
|4
|11
|7
|Нефтехимик
|11
|4
|7
|11
|8
|Авангард
|11
|4
|7
|9
|9
|Металлург Мг
|11
|4
|7
|8
|10
|Лада
|10
|3
|7
|7
|11
|Амур
|9
|3
|6
|6
|12
|Барыс
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
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Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:00
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Ак Барс – Амур
|- : -