Защитник «Трактора» Карпухин: «Конечно, самая главная цель — Кубок Гагарина»
Защитник «Трактора» Илья Карпухин оценил шансы команды на победу в Кубке Гагарина в этом сезоне. Во втором раунде плей-офф команде предстоит сыграть с «Салаватом Юлаевым».
— Подготовка идет полным ходом. Все по плану. Мы быстро закончили первый раунд — четыре игры провели, было очень много времени подготовиться ко второму кругу. Чувствую себя физически хорошо, думаю, как и вся команда.
— Ты принимал участие в прошлогодней серии с «Салаватом Юлаевым». Можно ли провести параллели между той серией и предстоящим противостоянием?
— Соперник тот же самый и стиль игры у них не изменился. Картинка не меняется, мы сделали работу над ошибками. Я считаю, эти матчи будут намного интереснее.
— Владимир Ткачев заявил, что отсутствие легионеров у «Салавата Юлаева» не будет преимуществом для «Трактора». Согласны с ним?
— Да, конечно. Думаю, у них легионеры ушли, поэтому они, наоборот, сплотились даже больше. Я не думаю, что это сильно ослабило «Салават Юлаев». Они сильны именно командой. Мы не смотрим на фамилии, будем выполнять свою работу.
— Насколько команда нацелена в этом году завоевать Кубок Гагарина?
— Конечно, самая главная цель — Кубок Гагарина. Но эту цель надо дробить на более мелкие. Сейчас не надо заглядывать куда-то далеко вперед — у нас четыре игры с «Салаватом Юлаевым», мы просто готовимся к ним. У нас нет вчера, есть только сегодня. Идем, плавно дробя цели — к главной.
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|23
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|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
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|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
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|14
|71
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|Ак Барс
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|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|14.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -