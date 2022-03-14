Защитник «Трактора» Карпухин: «Конечно, самая главная цель — Кубок Гагарина»

Защитник «Трактора» Илья Карпухин оценил шансы команды на победу в Кубке Гагарина в этом сезоне. Во втором раунде плей-офф команде предстоит сыграть с «Салаватом Юлаевым».

— Подготовка идет полным ходом. Все по плану. Мы быстро закончили первый раунд — четыре игры провели, было очень много времени подготовиться ко второму кругу. Чувствую себя физически хорошо, думаю, как и вся команда.

— Ты принимал участие в прошлогодней серии с «Салаватом Юлаевым». Можно ли провести параллели между той серией и предстоящим противостоянием?

— Соперник тот же самый и стиль игры у них не изменился. Картинка не меняется, мы сделали работу над ошибками. Я считаю, эти матчи будут намного интереснее.

— Владимир Ткачев заявил, что отсутствие легионеров у «Салавата Юлаева» не будет преимуществом для «Трактора». Согласны с ним?

— Да, конечно. Думаю, у них легионеры ушли, поэтому они, наоборот, сплотились даже больше. Я не думаю, что это сильно ослабило «Салават Юлаев». Они сильны именно командой. Мы не смотрим на фамилии, будем выполнять свою работу.

— Насколько команда нацелена в этом году завоевать Кубок Гагарина?

— Конечно, самая главная цель — Кубок Гагарина. Но эту цель надо дробить на более мелкие. Сейчас не надо заглядывать куда-то далеко вперед — у нас четыре игры с «Салаватом Юлаевым», мы просто готовимся к ним. У нас нет вчера, есть только сегодня. Идем, плавно дробя цели — к главной.