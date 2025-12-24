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24 декабря 2025, 19:38

Защитник «Трактора» Дронов получил автоматическую дисквалификацию на один матч

Алина Савинова

Защитник «Трактора» Григорий Дронов дисквалифицирован на один матч FONBET чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

23 декабря в гостевой игре с «Барысом» (2:0) 27-летний хоккеист получил 20-минутный штраф второй раз в сезоне, что влечет за собой автоматическую дисквалификацию. Таким образом, Дронов не сыграет в матче с «Ладой», который состоится 25 декабря.

«В соответствии с п. 4.3. ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим Дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, защитник «Трактора» Григорий Дронов за нарушение в матче с «Барысом» пропустит ближайшую игру с «Ладой»», — говорится в заявлении КХЛ.

В сезоне-2025/26 Дронов провел 32 матча за «Трактор», отметившись 9 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

Источник: https://www.khl.ru/news/2025/12/24/555185.html
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Григорий Дронов
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ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
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3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
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6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
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8 Спартак 68 35 33 79
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10 Лада 68 20 48 47
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Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
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1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
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Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
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1. Локомотив - Авангард
2 - 5
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Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
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Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
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Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
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1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
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1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
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1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
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Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
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Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
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ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
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1 - 0
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
4 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
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2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
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4. Сал. Юлаев - Автомобилист
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