Защитник «Трактора» Дронов получил автоматическую дисквалификацию на один матч

Защитник «Трактора» Григорий Дронов дисквалифицирован на один матч FONBET чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

23 декабря в гостевой игре с «Барысом» (2:0) 27-летний хоккеист получил 20-минутный штраф второй раз в сезоне, что влечет за собой автоматическую дисквалификацию. Таким образом, Дронов не сыграет в матче с «Ладой», который состоится 25 декабря.

«В соответствии с п. 4.3. ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим Дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, защитник «Трактора» Григорий Дронов за нарушение в матче с «Барысом» пропустит ближайшую игру с «Ладой»», — говорится в заявлении КХЛ.

В сезоне-2025/26 Дронов провел 32 матча за «Трактор», отметившись 9 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.