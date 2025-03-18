Дронов — о чемпионстве «Трактора» на «Востоке»: «Это может дать неплохое преимущество в плей-офф»
Защитник «Трактора» Григорий Дронов в комментарии для «СЭ» высказался о победе челябинской команды в Восточной конференции FONBET чемпионата КХЛ.
После победы над СКА (4:2) «Трактор» впервые с сезона 2011/2012 занял первое место «Востока» по итогам регулярного чемпионата.
«Это отличный результат, мы очень рады этому, потому что в плей-офф первое место может дать неплохое преимущество по соперникам. Это хорошо, что заняли первое место, но самые важные матчи впереди, и там уже надо будет добавлять еще сильнее.
Мы в принципе за весь сезон один раз отодвинулись на вторую строчку, прошли ровно, у нас не было больше трех, по-моему, поражений подряд или двух даже. Мы вообще без ям проходили очень ровно, и в принципе первое место — это закономерно. Я думаю, что мы заслуженно его взяли», — сказал Дронов «СЭ».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|3 : 2 Б