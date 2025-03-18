Дронов — о чемпионстве «Трактора» на «Востоке»: «Это может дать неплохое преимущество в плей-офф»

Защитник «Трактора» Григорий Дронов в комментарии для «СЭ» высказался о победе челябинской команды в Восточной конференции FONBET чемпионата КХЛ.

После победы над СКА (4:2) «Трактор» впервые с сезона 2011/2012 занял первое место «Востока» по итогам регулярного чемпионата.

«Это отличный результат, мы очень рады этому, потому что в плей-офф первое место может дать неплохое преимущество по соперникам. Это хорошо, что заняли первое место, но самые важные матчи впереди, и там уже надо будет добавлять еще сильнее.

Мы в принципе за весь сезон один раз отодвинулись на вторую строчку, прошли ровно, у нас не было больше трех, по-моему, поражений подряд или двух даже. Мы вообще без ям проходили очень ровно, и в принципе первое место — это закономерно. Я думаю, что мы заслуженно его взяли», — сказал Дронов «СЭ».