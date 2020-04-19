Защитник «Трактор» Бэйлен провел силовую тренировку на улице во Флориде

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Хоккеист провел силовую тренировку на улице во Флориде.

В США наблюдается самая сложная ситуация с коронавирусом в мире. По последним данным, заболели уже 754 563 жителя Штатов. От болезни скончались 39 863.