Защитник «Трактор» Бэйлен провел силовую тренировку на улице во Флориде
21:04
Защитник «Трактора» Ник Бэйлен поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Хоккеист провел силовую тренировку на улице во Флориде.
На связи солнечная Флорида и Ник Бэйлен из «Трактора». #БудьДома— КХЛ (@khl) April 19, 2020
(? @bails29) pic.twitter.com/ZZSQoR0Q5B
В США наблюдается самая сложная ситуация с коронавирусом в мире. По последним данным, заболели уже 754 563 жителя Штатов. От болезни скончались 39 863.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020