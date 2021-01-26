Защитник «Торпедо» Остин дисквалифицирован на три матча за нанесение травмы игроку «Спартака»

КХЛ дисквалифицировала защитника «Торпедо» Брэди Остина на три матча, информирует сайт лиги.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Спартак» — «Торпедо». Время — 09:29. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Торпедо» Брэди Остина по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Напомним, что во время матча Остин толкнул в борт нападающего «Спартака» Павла Медведева Медведева. В результате форвард красно-белых покинул лед при помощи врачей, а Остин получил пятиминутный штраф плюс дисциплинарным штраф до конца игры.

Сегодня стало известно, что Медведев доставлен в институт Склифосовского. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.