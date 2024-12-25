Канадский защитник «Торпедо» Филлипс — о Кубке Первого канала: «У России была шикарная команда»

Канадский защитник «Торпедо» Маркус Филлипс поделился впечатлениями от игры за сборную легионеров КХЛ на Кубке Первого канала.

«Фантастика! Много классных ребят с опытом игры в НХЛ, да и в КХЛ они успели себя показать. Я счастлив, что у меня появилась возможность сыграть с такими игроками», — цитирует Филлипса «ВсеПроСпорт».

Также он рассказал о своих ощущениях в матче против «России 25».

«Было интересно. Считаю, что мы, хоть и проиграли, выступили неплохо. У нас была только одна совместная тренировка до турнира. Новый тренер, новые условия еще и соперник сильный. У России была шикарная команда, много быстрых игроков. Там играл Богдан Конюшков из моей команды «Торпедо». Он отличный защитник», — добавил канадец.

«Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала. Команда легионеров КХЛ заняла третье место в турнире.