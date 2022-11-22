Защитник «Торпедо» извинился в раздевалке за ошибку в матче с «Куньлунем»

Защитник «Торпедо» Марк Марин извинился в раздевалке за ошибку в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:1).

«Парни, тренерский штаб, вратари. Хочу перед вами извиниться. Единолично повел себя, у нас команда на первом месте. Такого больше не повторится», — приводит слова игрока пресс-служба нижегородцев.

«Торпедо» идет на третьем месте в Западной конференции КХЛ, «Куньлунь» занимает 10-ю строчку.