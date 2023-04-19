Защитник «Торпедо» Конюшков: «Хожу в театр и прекрасно провожу там время»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал, как проводит свободное время и отдыхает от хоккея.

«Мое хобби — я хожу в театр и прекрасно провожу там время, — сказал Конюшков. — Я ходил на Неоклассику Людовико Эйнауди, где играют вживую саундтреки к разным фильмам».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 20-летний защитник провел за «Торпедо» 64 матчей и набрал 25 (2+23) очков.