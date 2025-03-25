Защитник «Торпедо» Конюшков — о серии с «Локомотивом»: «Мы не боимся борьбы, мы не мальчики для битья»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков поделился мнением о сопернике команды в первом раунде Кубка Гагарина.

На этой стадии нижегородцы сыграют против «Локомотива». Серия стартует в Ярославле 27 марта.

«Локомотив» — прекрасный соперник для первого раунда и хорошая проверка для нас. Готовимся к нему как к обычной команде. Тренировочный процесс стандартный. «Локомотив» — структурированная команда и весь сезон играет по одной системе. Думаю, что и в плей-офф все так и останется. Борьба на каждом участке площадки будет одним из основных компонентов серии. В Ярославле большие ребята, но мы тоже не боимся борьбы. Мы не мальчики для битья. В плей-офф другая жизнь», — приводит пресс-служба КХЛ слова Конюшкова.

«Локомотив» набрал 102 очка в FONBET чемпионате КХЛ и стал обладателем Кубка континента. «Торпедо» с 71 баллом заняло 8-е место на «Западе» и 14-е — в общей таблице.