Защитник Тимашов перейдет в систему «Металлурга»

Экс-защитник «Витязя» и «Северстали» Николай Тимашов перейдет в систему «Металлурга». По информации «СЭ», игрок подписал двухсторонний контракт с клубом.

Сезон-2024/25 Тимашов начинал в «Тамбове» из ВХЛ. 11 декабря он покинул клуб.

За 28 игр в составе «Тамбова» 30-летний россиянин набрал 9 (2+7) очков.