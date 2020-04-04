Защитник Терещенко покинет «Трактор»

Защитник Сергей Терещенко покинет «Трактор». Контракт игрока истекает 30 апреля 2020, клуб не будет предлагать новый, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

28-летний игрок обороны выступал за «Стальных Лисов» и СКА-1946 в МХЛ, «Магнитку», «Донбасс» и «Салават Юлаев», он обладатель Кубка Харламова (2010), лучший защитник МХЛ (2012), обладатель Континентального Кубка (2013) и двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016).

В сезоне-2019/2020 у Терещенко 8 (1+7) очков и показатель полезности «минус 5», 35 хитов, 44 блокшота и 24 минуты штрафа в 44 матчах. В среднем он проводил на льду 17 минут и 35 секунд.