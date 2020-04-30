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Защитник «Таппары» подпишет контракт с «Северсталью»

15:18
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Защитник «Таппары» Вели-Матти Виттасмяки продолжит карьеру в КХЛ. 29-летний финн подпишет контракт с «Северсталью», утверждает Iltalehti.

В декабре Виттасмяки подписал новый договор с «Таппарой» на три сезона. Однако там был прописан пункт, согласно которому, соглашение может быть расторгнуто, если игрок получит выгодное предложение из КХЛ.

В прошедшем альтернативный капитан «Таппары» провел в чемпионате Финляндии 59 матчей, в которых набрал 17 (2+15) очков.

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