Сергачев поддержал Федотова: «Мне очень жалко его, надеюсь он перетерпит это»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился мнением о ситуации с вратарем ЦСКА Иванов Федотовым.

«Мне очень жалко его, его карьеру. Потому что человек вытащил ЦСКА из ямы, выиграл для них кубок, взял серебро на Олимпиаде. Я Ивана сам не знаю, но надеюсь, он сильный духом, он перетерпит это. Я его поддерживаю. Я не знаю, что и как. Но мне жаль его карьеру и его как человека», — сказал Сергачев на пресс-конференции.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

В понедельник, 4 июля, ряд СМИ сообщил, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.

В начале мая стало известно, что Федотов подпсиал контракт с «Филадельфией» из НХЛ на год. В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.