Защитник Стеклов продлил на один год контракт с «Торпедо»

Защитник Кирилл Стеклов продлил на один год контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение носит двусторонний характер и позволяет 21-летнему игроку выступать как в КХЛ, так и в ВХЛ.

В сезоне-2022/23 Стеклов сыграл 22 матча в регулярном чемпионате и набрал 2 (0+2) очка.