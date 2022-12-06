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6 декабря, 23:13

Чудинов: «В «Ак Барсе» не устраивали условия. Меня не видели в игре и не давали принимать участие»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Максим Чудинов рассказал об уходе из «Ак Барса».

— Как бы вы описали период карьеры в «Ак Барсе»? Почему пришлось расстаться с командой?

— В раздевалке «Ак Барса» была нормальная атмосфера, когда я уходил. Возможно, «Ак Барс» шумел в медиа, но все было спокойно. Меня не устраивали условия. Я пропустил год, у меня восстановительный период после травмы. Мне нужно играть, побеждать, быть важной частью команды, а не сидеть на лавке.

В Казани меня не видели в игре и не давали принимать участие. Поэтому я тут. В том месте, где я нужен, — сказал Чудинов Sport24.

32-летний Чудинов начинал сезон в казанском клубе, но расторг контракт и перешел в «Спартак».

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-12-06-chudinov-v-ak-barse-ne-ustraivali-usloviya-menya-ne-videli-v-igre-i-ne-davali-prinimat-uchastiye
Максим Чудинов
ХК Ак Барс
ХК Спартак (Москва)
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