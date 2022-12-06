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6 декабря, 23:45

Чудинов — о «Спартаке»: «Команда классная, молодая, перспективная и голодная. Мы способны на многое»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Максим Чудинов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3).

«Не хватило эмоций, начали упускать игру под конец. Совершили много ошибок. Но на этих ошибках будем учиться и станем лучше. Должны были сегодня забирать игру. Сами отпустили матч», — приводит Sport24 слова Чудинова.

Также он рассказал о том, как проходит его адаптация в московском клубе.

«Я тут не так давно, но уже понимаю, что команда классная, молодая, перспективная и голодная. Тренерский штаб прекрасен. Очень нравится тренировочный процесс в «Спартаке». В общем, получаю удовольствие от нахождения тут. Мы способны на многое», — добавил защитник.

Чудинов начал нынешний сезон в «Ак Барсе», в составе которого провел 7 матчей. 21 ноября он расторг контракт с казанским клубом и перешел в «Спартак».

Красно-белые с 45 очками в 40 играх занимают 6-е место в турнирной таблице Запада.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-12-06-chudinov-v-spartake-klassnaya-komanda-molodaya-i-golodnaya-my-sposobny-na-mnogoye
Максим Чудинов
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ХК Спартак (Москва)
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