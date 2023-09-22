Кин — о возвращении в «Спартак»: «Я счастлив, что вернулся в Москву»
Защитник «Спартака» Джозеф Кин прокомментировал свое возвращение в московский клуб.
«Решение вернуться в «Спартак» я принял быстро, и я просто счастлив, что вернулся в Москву. Я уже сроднился с Москвой и стал близок со многими людьми здесь, мне понравился прошедший год. Поэтому вернуться было в некотором роде несложно. Мы просто ждали многих событий, у меня были дела с семьей дома, так что я просто хотел разобраться со всем. И когда пришло время, я вернулся назад. В Москве чувствую себя в безопасности. Никто меня не отговаривал от возвращения, я здесь для того, чтобы играть тут в хоккей», — приводит ТАСС слова Кина.
8 сентября «Спартак» объявил о возвращении 24-летнего американца.
Кин выступал за красно-белых в сезоне-2022/23. Он набрал 24 (6+18) очка в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
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