Защитник «Спартака» Кин пропустит два матча в КХЛ
Алеша Пилко, агент защитника «Спартака» Джоуи Кина, сообщил, что игрок не сможет принять участие в двух матчах в ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА и «Динамо».
«Кин прибудет в «Спартак» во вторник», — приводит слова Пилко ТАСС.
8 сентября «Спартак» объявил о возвращении 24-летнего американца.
Кин выступал за «Спартак» с 2022 года. В прошлом сезоне он набрал 24 (6+18) очка в 64 матчах регулярного сезона КХЛ.
16 сентября в 17:00 «Спартак» сыграет в матче КХЛ против ЦСКА в гостях. Матч против «Динамо» пройдет 18 сентября в 19:30 на ВТБ Арене.
Источник: ТАСС
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