Защитник «Спартака» Хайруллин обменян в «Нефтехимик» на вратаря Загидулина
«Спартак» обменял защитника Тимура Хайруллина в «Нефтехимик», сообщает пресс-служба красно-белых.
В результате обмена московский клуб получил вратаря Артема Загидулина. Ранее об этой сделке сообщал «СЭ».
«Приветствуем Артема Загидулина и желаем нашему новичку надежной игры и много побед в системе московского «Спартака»!» — говорится в заявлении спартаковцев.
29-летний Загидулин в нынешнем сезоне КХЛ сыграл 20 матчей, отражая 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,77.
24-летний Хайруллин дебютировал в КХЛ в 2022 году, проведя за «Спартак» 43 матча и набрав 7 (2+5) очков. Последние два сезона он выступал в ВХЛ.
Источник: https://t.me/hc_spartak/22931
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