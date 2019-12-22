Защитник «Спартака» Гончаров дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на два матча защитника «Спартака» Максима Гончарова, сообщает официальный сайт лиги.

Сообщается, что форвард наказан за нарушение статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею) в матче с «Сочи» (5:4 ОТ). Также он получил денежный штраф.

По регламенту лиги, если игрок наказан дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и большим и дисциплинарным штрафами до конца игры (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, суммарный срок дисквалификации Гончарова — два матча.