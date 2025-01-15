Игрок «Спартака» Зайцев — об отсутствии «бразильской» тройки: «Лидеры — те, кто в данный момент проявляет свои лидерские качества»

Защитник «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал «СЭ» поражение в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3).

— Был ли офсайд в третьем периоде?

— Там был чистый офсайд. Рубцов зашел раньше, наверное, все подумали, что на Бычкове был зафиксирован офсайд, но это не так.

— Обычно после дерби команда выходит опустошенной. Сказалось ли это как-то на матче?

— К примеру мы возьмем за основу победу в дерби против СКА, но после — мы проиграли «Локомотиву», то что брать за основу тогда? Я считаю, что это не причина. Проигранное дерби не означает, что мы должны выходить опустошенными в следующей игре. Я считаю, что, наоборот, мы должны быть злее, мотивированнее.

— Если говорить о сегодняшнем составе, то не было «бразильской» тройки — Голдобин — Порядин — Морозов. Можно ли сказать, что отсутствие лидеров требовало от вас большей ответственности?

— Нет, я считаю, что лидеры — те, кто в данный момент на льду проявляет свои лидерские качества.

Анна Бирюкова