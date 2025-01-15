Игрок «Спартака» Зайцев — об отсутствии «бразильской» тройки: «Лидеры — те, кто в данный момент проявляет свои лидерские качества»
Защитник «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал «СЭ» поражение в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3).
— Был ли офсайд в третьем периоде?
— Там был чистый офсайд. Рубцов зашел раньше, наверное, все подумали, что на Бычкове был зафиксирован офсайд, но это не так.
— Обычно после дерби команда выходит опустошенной. Сказалось ли это как-то на матче?
— К примеру мы возьмем за основу победу в дерби против СКА, но после — мы проиграли «Локомотиву», то что брать за основу тогда? Я считаю, что это не причина. Проигранное дерби не означает, что мы должны выходить опустошенными в следующей игре. Я считаю, что, наоборот, мы должны быть злее, мотивированнее.
— Если говорить о сегодняшнем составе, то не было «бразильской» тройки — Голдобин — Порядин — Морозов. Можно ли сказать, что отсутствие лидеров требовало от вас большей ответственности?
— Нет, я считаю, что лидеры — те, кто в данный момент на льду проявляет свои лидерские качества.
Анна Бирюкова
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|45
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|25
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|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Барыс
|47
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|37
|25
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|9
|36
|23
|15.01
|15:30
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Сибирь – Трактор
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|15.01
|17:00
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Сал. Юлаев – Нефтехимик
|5 : 0
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Витязь – Сочи
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