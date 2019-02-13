Защитник "Спартака": "Без разницы, где принимать соперников в плей-офф"

Защитник "Спартака" Евгений Кулик в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал о причинах поражения от СКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Почему не взяли очки в последних двух домашних матчах сезона?
– Соперники были сильные хорошие. Со стороны казалось, что "Динамо" проиграли безвольно. Сегодня хотели реабилитироваться, играли неплохо, но 5-минутное и 4-минутное удаление сломали нам жизнь.
– После поездки в сборную вы подсели?
– Сборная для меня большой опыт, и я благодарю тренеров, что дали почувствовать атмосферу. Это пригодится в дальнейшем в клубе.
– Как в команде пытаются оживить обстановку перед плей-офф?
– Мы постоянно собираемся командой и с тренерами смотрим видео. Надеемся, что в плей-офф покажем лучшую игру.
– Там вас ждет "Локомотив".
– У нас еще три выездные игры. Надо на них акцент сделать. Хорошо их провести и готовить себя дальше.
– Все равно, где принимать соперников?
– Без разницы (пожимает плечами). Это наша работа. (Евгений Белоусов)
Евгений Кулик: "Длинные удаления сломали "Спартаку" игру со СКА" #СПРСКА pic.twitter.com/gRUtJHUww4– СЭ Хоккей (@hockey_se) 13 февраля 2019 г.