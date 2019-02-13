Защитник "Спартака": "Без разницы, где принимать соперников в плей-офф"

Защитник "Спартака" Евгений Кулик в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал о причинах поражения от СКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Почему не взяли очки в последних двух домашних матчах сезона?

– Соперники были сильные хорошие. Со стороны казалось, что "Динамо" проиграли безвольно. Сегодня хотели реабилитироваться, играли неплохо, но 5-минутное и 4-минутное удаление сломали нам жизнь.

– После поездки в сборную вы подсели?

– Сборная для меня большой опыт, и я благодарю тренеров, что дали почувствовать атмосферу. Это пригодится в дальнейшем в клубе.

– Как в команде пытаются оживить обстановку перед плей-офф?

– Мы постоянно собираемся командой и с тренерами смотрим видео. Надеемся, что в плей-офф покажем лучшую игру.

– Там вас ждет "Локомотив".

– У нас еще три выездные игры. Надо на них акцент сделать. Хорошо их провести и готовить себя дальше.

– Все равно, где принимать соперников?

– Без разницы (пожимает плечами). Это наша работа. (Евгений Белоусов)