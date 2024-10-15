Миронов — о свисте болельщиков «Динамо»: «Бог им судья»

Защитник «Спартака» Андрей Миронов прокомментировал свист в свой адрес со стороны болельщиков московского «Динамо» во время матча между командами в FONBET Чемпионате КХЛ.

14 октября «Спартак» на выезде с разгромным счетом проиграл «Динамо» (0:5).

«Вы сами все видели. Меня освистывали, вывесили плакаты в мой адрес. Я это видел. Бог судья тем, кто это сделал. Шарик круглый. Чего на это обращать внимание...», — приводит слова Миронова РИА «Новости».

Миронов подписал контракт со красно-белыми в начале мая. Ранее 30-летний защитник на протяжении всей карьеры выступал за московское «Динамо». Он является рекордсменом бело-голубых по количеству проведенных матчей — 644.

В текущем сезоне в активе Миронова 10 (3+7) очков в 15 играх за «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ.