Миронов — о свисте болельщиков «Динамо»: «Бог им судья»
Защитник «Спартака» Андрей Миронов прокомментировал свист в свой адрес со стороны болельщиков московского «Динамо» во время матча между командами в FONBET Чемпионате КХЛ.
14 октября «Спартак» на выезде с разгромным счетом проиграл «Динамо» (0:5).
«Вы сами все видели. Меня освистывали, вывесили плакаты в мой адрес. Я это видел. Бог судья тем, кто это сделал. Шарик круглый. Чего на это обращать внимание...», — приводит слова Миронова РИА «Новости».
Миронов подписал контракт со красно-белыми в начале мая. Ранее 30-летний защитник на протяжении всей карьеры выступал за московское «Динамо». Он является рекордсменом бело-голубых по количеству проведенных матчей — 644.
В текущем сезоне в активе Миронова 10 (3+7) очков в 15 играх за «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|26
|2
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|3
|СКА
|15
|9
|6
|19
|4
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|5
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|6
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|7
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|8
|7
|16
|9
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Амур
|14
|5
|9
|12
|11
|Лада
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|15.10
|12:00
|
Амур – Лада
|- : -
|15.10
|12:30
|
Адмирал – Северсталь
|- : -
|15.10
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|15.10
|19:30
|
СКА – Нефтехимик
|- : -