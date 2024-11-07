Миронов — о турнирном положении «Спартака»: «Приятно находиться в верхней части таблицы»
Защитник «Спартака» Андрей Миронов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— «Спартак» поднялся на вторую строчку в таблице Западной конференции. Вы следите за положением команд?
— Конечно, нам приятно находиться в верхней части таблицы. Это привносит в коллектив позитив и хорошие эмоции.
— Впереди в соперниках «Куньлунь» и «Локомотив», который лидирует в чемпионате. Как не потерять этот победный тонус?
— Завтра у нас будет выходной. Все побудут с семьями, может быть в кино сходят. (Улыбается). Игры у нас через день, поэтому спокойно настроимся.
«Спартак» одержал четвертую победу подряд и вышел на второе место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 23 играх. ЦСКА идет на шестой позиции с 27 баллами после 22 встреч.
Федор Носов
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|21
|4
|44
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Динамо М
|23
|13
|10
|29
|5
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|6
|ЦСКА
|22
|10
|12
|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|24
|11
|13
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|22
|8
|14
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|22
|14
|8
|30
|3
|Ак Барс
|21
|14
|7
|29
|4
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|27
|5
|Адмирал
|24
|11
|13
|26
|6
|Металлург Мг
|25
|12
|13
|25
|7
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|24
|5
|19
|13
|7.11
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.11
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|3 : 2 ОТ
|7.11
|17:00
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|3 : 2 Б
|7.11
|17:00
|
Барыс – Автомобилист
|1 : 3
|7.11
|19:30
|
СКА – Сочи
|2 : 5
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|1 : 2
|7.11
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|1 : 4