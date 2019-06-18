Защитник "Сочи" заявил, что ему дважды предлагали белорусское гражданство

Защитник ХК "Сочи"​ Илья Назаревич​ признался, что в свое время дважды получал предложение сменить российское гражданство на белорусское.

– Карьера в Беларуси? Меня туда пригласил поиграть друг. Наверное, тогда не так все было развито с агентами, как сейчас, – цитирует Назаревича пресс-служба сочинского клуба. – Конечно, агенты были, но у меня его не было.

Так что, меня позвал друг, он сам с белорусским гражданством. Мне понравился уровень хоккея, который был в тот момент. Гражданство предлагали оформить и в первый мой приезд, и во второй, но я отказался и поехал играть в Россию.

Защитник родился на Украине. Позже он получил российский паспорт.

В сезоне 2018/19 27-летний Назаревич выступал за "Торпедо" и "Салават Юлаев"​. Хоккеист провел 36 матчей в КХЛ и набрал 5 (1+4) очков.