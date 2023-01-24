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Защитник «Сочи» Александров: «Когда один тренер уходит во время сезона — это достаточно редко происходит, а тут двое»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Юрий Александров рассказал об атмосфере в команде.

— У «Сочи» в этом сезоне сменилось два главных тренера. В вашей карьере это впервые?

— Да. Но не только у меня, думаю. Уверен, что и у всех ребят в команде. К сожалению, неудачный сезон мы проводим. Результат совсем не тот, который ждали болельщики и который мы сами хотели бы видеть. Когда один тренер уходит во время сезона — это достаточно редко происходит, а тут двое... Мы в большом долгу перед всеми, кто нас поддерживает и за нас переживает. Нам надо исправлять ситуацию.

— Игроки чувствуют вину в те моменты, когда из команды вынужден уходить главный тренер?

— Да, безусловно. Как минимум это очень неприятный момент. Некоторые ребята даже извинились перед Сергеем Александровичем Светловым, что подвели его. Тяжелый момент. Но такое в хоккее случается.

— Какая задача у «Сочи» на концовку сезона? Громко хлопнуть дверью?

— Да, мы об этом говорили на всех последних собраниях. Остался небольшой отрезок в чемпионате и его надо провести достойно, с заделом на будущий сезон. Надо постараться выиграть как можно больше матчей, наладить игру и постараться порадовать болельщиков.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/yuriy-aleksandrov-zhelanie-est-sily-est-no-kak-dalshe-budet/
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