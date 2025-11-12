Защитник «Сочи» Николаев забил свой первый гол в 187-м матче в КХЛ

Защитник «Сочи» Илья Николаев отметился голом в матче против «Торпедо» в FONBET Чемпионате КХЛ.

24-летний хоккеист удвоил преимущество сочинцев в первом периоде. Этот гол стал для Николаева первым в КХЛ. Игра с «Ладой» стала для него 187-й в лиге.

Николаев выступает за «Сочи» с лета этого года. До этого он играл в «Тракторе» и «Металлурге».