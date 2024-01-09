Джесси Грэм о борьбе «Сочи» за плей-офф: «Безусловно, очень большое давление на команду»
Защитник «Сочи» Джесси Грэм, автор единственной заброшенной шайбы в ворота московского «Динамо» (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, в интервью «СЭ» подвел итоги игры и рассказал о состоянии команды в борьбе за плей-офф.
— Тяжелая получилась игра. Схватили много удалений, у «Динамо» лучшее в лиге большинство, отсюда результат встречи.
— В чем причины таких проблем с дисциплиной у команды?
— Если честно, тяжело ответить. Соперник играл хорошо, оказывал давление. Они хорошо играют клюшкой, аккуратно. «Динамо» здорово контролировало игру и не позволяло нам ничего сделать, во втором периоде закрыли нас в нашей зоне на время. Когда играешь в обороне, еще и с дальней лавкой — устаешь, отсюда появляются удаления.
— Сейчас для «Сочи» самая важная часть сезона, борьба за попадание в плей-офф. Насколько тяжело психологически команде?
— Безусловно, очень большое давление на команду. Стараемся придерживаться нашего плана на игру, хотим выигрывать, нам нужно выигрывать. Мы хотим попасть в плей-офф, все хотят. Сейчас у нас все равно пока есть шанс, но нам нужны победы.
— Проблем с нехваткой мотивации в команде нет?
— Нет, таких проблем точно нет. Каждый выкладывается. У нас много ребят были травмированы, многие болели в последние два месяца, некоторые до сих пор. Мы боремся, надеюсь, что в скором времени все вернутся в строй и мы заберем свои победы.
— Много разговоров про качество льда в этом сезоне. Были ли проблемы со льдом сегодня?
— Не заметил, честно говоря. Не сказал бы, что плохой, но и что очень хороший тоже сказать не могу, обычный лед.
«Сочи» находится на последней строчке на «Западе» с 34 очками в 50 играх.
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|21
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|Нефтехимик
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|20
|30
|49
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|33
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|Адмирал
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|14
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|П
|О
|1
|Локомотив
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|68
|2
|Динамо М
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|30
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|64
|5
|Торпедо
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|28
|20
|59
|6
|ЦСКА
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|26
|22
|56
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|47
|21
|26
|47
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|11
|Сочи
|50
|14
|36
|34
|9.01
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|5 : 3
|9.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
|1 : 2
|9.01
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|5 : 3
|9.01
|18:00
|
Лада – Автомобилист
|1 : 4
|9.01
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|3 : 1
|9.01
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|7 : 2
|9.01
|19:30
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Ак Барс – Барыс
|1 : 0 Б
|9.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|5 : 1