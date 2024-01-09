Джесси Грэм о борьбе «Сочи» за плей-офф: «Безусловно, очень большое давление на команду»

Защитник «Сочи» Джесси Грэм, автор единственной заброшенной шайбы в ворота московского «Динамо» (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, в интервью «СЭ» подвел итоги игры и рассказал о состоянии команды в борьбе за плей-офф.

— Тяжелая получилась игра. Схватили много удалений, у «Динамо» лучшее в лиге большинство, отсюда результат встречи.

— В чем причины таких проблем с дисциплиной у команды?

— Если честно, тяжело ответить. Соперник играл хорошо, оказывал давление. Они хорошо играют клюшкой, аккуратно. «Динамо» здорово контролировало игру и не позволяло нам ничего сделать, во втором периоде закрыли нас в нашей зоне на время. Когда играешь в обороне, еще и с дальней лавкой — устаешь, отсюда появляются удаления.

— Сейчас для «Сочи» самая важная часть сезона, борьба за попадание в плей-офф. Насколько тяжело психологически команде?

— Безусловно, очень большое давление на команду. Стараемся придерживаться нашего плана на игру, хотим выигрывать, нам нужно выигрывать. Мы хотим попасть в плей-офф, все хотят. Сейчас у нас все равно пока есть шанс, но нам нужны победы.

— Проблем с нехваткой мотивации в команде нет?

— Нет, таких проблем точно нет. Каждый выкладывается. У нас много ребят были травмированы, многие болели в последние два месяца, некоторые до сих пор. Мы боремся, надеюсь, что в скором времени все вернутся в строй и мы заберем свои победы.

— Много разговоров про качество льда в этом сезоне. Были ли проблемы со льдом сегодня?

— Не заметил, честно говоря. Не сказал бы, что плохой, но и что очень хороший тоже сказать не могу, обычный лед.

«Сочи» находится на последней строчке на «Западе» с 34 очками в 50 играх.