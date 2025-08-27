Защитник СКА Зайцев выбыл на 5-6 недель из-за травмы

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что защитник команды Никита Зайцев пропустит пять-шесть недель из-за травмы.

33-летний хоккеист не принял участия в матче против «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова, который прошел в среду. До этого он сыграл в матче с «Ак Барсом».

«Зайцев перенес операцию. Выбыл на пять-шесть недель. У него перелом пальца», — цитирует Ларионова ТАСС.

В сезоне-2024/25 Зайцев провел 58 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 10 (1+9) очков. В четырех играх плей-офф он записал на свой счет две результативные передачи.