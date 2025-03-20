Защитник СКА Сапего — о новой арене «Автомобилиста»: «В целом отличий от «СКА Арены» нет»

В четверг, 20 марта, на этой арене пройдет матч FONBET чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и СКА.

«Первое впечатление хорошее. Всегда приятно находиться на новых аренах. В принципе никаких таких косяков не заметил. Все красиво, уютно. Я думаю, «Автомобилисту» здесь нравится.

Сравнение со «СКА Ареной»? Ну, сразу в глаза бросается объем — «СКА Арена» больше. Первое впечатление — размер. Но в целом отличий нет, — сказал Сапего «СЭ».

«УГМК Арену» открыли 10 марта 2025 года. Она вмещает 12 588 зрителей на хоккейных соревнованиях.